Loin du paradis de Todd Haynes (USA-2002) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris, jeudi 28 mars 2024.

Loin du paradis de Todd Haynes (USA-2002) avec Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert, etc Jeudi 28 mars, 17h45 Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Entrée libre. Tarif : 6 euros

Début : 2024-03-28T17:45:00+01:00 – 2024-03-28T21:30:00+01:00

Hartford, Connecticut, en 1957, dans l’Amérique puritaine de Eisenhower. Les Whitaker forment un

couple modèle. Monsieur est un cadre prometteur dans l’industrie électronique, Madame, une épouse et une ménagère idéale. Toujours souriante et bien coiffée.

Todd Haynes se fait un plaisir de dynamiter cette façade proprette. Cathy découvre brutalement le «secret» de son gentil mari , elle-même tombant sous le charme d’un séduisant jardinier noir. Une chose impossible dans cette société conservatrice et raciste jusqu’à la moelle.

Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France