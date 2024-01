MELISSA & FRED L’ODEON – PEROLS Perols, 11 avril 2024, Perols.

On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous !« Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants »…Dans cette création, Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe.Sans langue de bois, ce spectacle retranscrit tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute, vous en ressortirez en vous disant que vous n’êtes pas tout seul…Note de Mélissa et Fred : On ne vous cache pas que ce spectacle est destiné aux parents, mais si jamais aucune nounou n’est disponible ce soir-là, emmenez-les, ils grandiront juste un peu plus vite…Un spectacle dans la lignée de nos vidéos, écrit par des PARENTS pour des PARENTS !De et avec Mélissa Billard et Fred Menuet.Mise en scène : Aude Gogny-Goubert.

Début : 2024-04-11 à 20:45

