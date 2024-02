Livres & Musiques Les Franciscaines Deauville Deauville, vendredi 3 mai 2024.

Romanciers, biographes, illustrateurs et auteurs de BD, auteurs jeunesse, écrivains chanteurs… se retrouvent à Deauville pour des lectures musicales, des concerts littéraires et des rencontres singulières et inédites qui explorent, commentent et illustrent les liens et rebonds entre écriture et musique.

Depuis 2004, c’est à Deauville lors du festival littéraire Livres & Musiques que l’on célèbre, chaque printemps, les mots de la musique et la musique des mots, en accueillant les auteurs inspirés par la musique et les musiciens passionnés par la littérature.

« S’il n’y a pas de musique dans les livres, il n’y a pas de livres. » Marguerite Duras

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

