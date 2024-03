LIRAZ & GUEST + DJ SHAROUH La Bellevilloise Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h00 à 00h00

.Public adultes. payant Early bird : 22 EUR

Regular : 25.30 EUR

La chanteuse primée israélo-persane s’est faite remarquée avec son album « Roya » un mélange exaltant de rythmes tradi-modernes et de sons rétro-persans.

Enregistrée en secret à Istanbul avec son groupe de Tel Aviv et des musiciens iraniens de Téhéran qui défient le risque. Un portail musical vers un lieu de paix, de joie et de liberté sans entraves. Quelques invités viendront souligner les sororités et les fraternités déjà présentes sur le dernier albums.

Le concert sera suivi d’un DJ Set de la géniale DJ Sharouh

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : http://www.sacresoundfestival.com https://www.facebook.com/sacresoundfestival https://www.facebook.com/sacresoundfestival https://shotgun.live/fr/events/sacre-sound-festival

