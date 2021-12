L’Iran MJC de Saint-Chamond, 18 mars 2022, Saint-Chamond.

L’Iran

MJC de Saint-Chamond, le vendredi 18 mars 2022 à 19:30

Dans un moment de tension préoccupante entre l’Amérique de TRUMP et la République islamique d’Iran et dans un contexte de tension régionale où les antagonismes avec ce pays se font de plus en plus menaçant, il nous est apparu nécessaire d’organiser une conférence pour mieux connaître l’Iran, son peuple et son histoire. De la civilisation de l’Élam (région de la Perse antique) à la République Islamique. Du mazdéisme zoroastrien à l’Islam Chiite : Comment a évolué la Perse ? Quelles sont les constantes profondes de ce pays et de ses habitants ? Comment fonctionnent aujourd’hui les institutions iraniennes ?

6€ adh, 10€ ext

Conférence/débat

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire



