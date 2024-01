L’intelligence de l’intelligence artificielle : rencontre avec Jean-Gabriel Ganascia Bibliothèque Georges Brassens Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur réservation à l’adresse

bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30.

Conférence de Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, philosophe et spécialiste de l’IA.

Quels sont la nature et le

fonctionnement de l’intelligence de l’intelligence artificielle ?

L’apprentissage des machines est-il vraiment autonome ? L’IA a-t-elle un impact

sur nos facultés cognitives ? Autant de questions qui incitent à approfondir

notre compréhension de l’intelligence artificielle avec Jean-Gabriel Ganascia :

professeur d’informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, il

y poursuit ses recherches sur l’IA au sein du LIP6 (Laboratoire

d’Informatique). Outre ses nombreux articles scientifiques, ce spécialiste

d’intelligence artificielle, d’apprentissage machine et de fouille de données

est l’auteur de plusieurs ouvrages destinés au grand public, notamment Le mythe de la singularité et Servitudes

virtuelles aux éditions du

Seuil.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Dominique Lévy-Breillet Jean-Gabriel Ganascia