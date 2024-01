L’Intelligence artificielle et la musique : une révolution ? Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Tout public

Objet d’inquiétude ou d’innovation, le développement de l’intelligence artificielle dans les domaines de la création interroge.

Quelles sont les incidences dans le domaine de la musique?

Alice Cohen-Hadria, chercheuse à l’Ircam nous aide à y voir plus clair!

Domaine vaste et en en plein développement, l’Intelligence

Artificielle a fait beaucoup parler d’elle dans le domaine de l’image ou du

texte, mais qu’en est-il de la musique ? Doit-craindre la disparition des

musiciens au profit d’œuvres générées par la machine et conçues pour répondre à

la demande du marché ? Ou bien est-ce un outil de création, d’innovation

et d’imagination pour les artistes ? Pour répondre à toutes ces questions, la

Maison de la Musique Contemporaine s’associe à l’Ircam pour une conférence

grand public afin de tout comprendre sur le sujet et ses incidences.

Maîtresse de conférence à la Faculté des Sciences de

Sorbonne Université et chercheuse au sein du laboratoire Sciences et

Technologies de la Musique et du Son (Ircam, CNRS, Sorbonne Université), Alice

Cohen-Hadria s’intéresse aux rapports entre musique et technologie

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

DR