L’intelligence artificielle au quotidien, faits et méfaits Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur inscription à partir du 03 avril sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Dispositifs d’IA : de Turing à Chat GPT

Conférence sur les changements que va apporter l’IA sur notre vie quotidienne par le chercheur historien Robert Narbone.

Comment les dispositifs d’intelligence artificielle imprègnent nos vies quotidiennes ? Quelle emprise ont-ils sur nous ?

Solitude, entraide, sentiment amoureux, relation à l’autre, travail, addictions, argent, libre arbitre, influence… que deviennent ces grandes questions humaines à l’ère de l’intelligence artificielle ?

L’histoire des dispositifs d’IA est en train de

se faire. Cependant elle est déjà riche de travaux académiques. Robert Nardone se propose « de rappeler à grands traits la généalogie de dispositifs techniques, de machines

calculantes, de ces computers de la énième génération. Donc des objets faits

par des humains avec des mathématiques, des algorithmes, du cobalt, du lithium,

des métaux, des connexions bien matérielles, des dollars, de la politique, du

militaire et beaucoup de déterminisme et d’idéologie, etc., etc., rien que de

très concret. Et ce faisant, il espère porter un éclairage des plus concrets sur

ces machines qui impactent nos vies, pour le pire et le meilleur, et qui sont

au cœur de toutes les attentions, spéculations et fantasmes. »

Robert Nardone est un historien, docteur en histoire des sciences et

des techniques et chercheur au laboratoire d’Histoire des

TechnoSciences en Société (HT2S) au Conservatoire national des arts et

métiers.

La conférence sera illustrée de courts métrages réalisés par d’anciennes étudiantes au CNAM :

Annie Ruelle-Sanguine, médiatrice scientifique à l’association Nouvelle-Aquitaine Nord de la fédération des Petits Débrouillards ainsi que Jeanne Pégourie, médiatrice scientifique, Petits Débrouillards, Marseille Cendre, artiste.

Vendredi 3 mai 2024 à 19h

Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Sur inscription à partir du 03 avril sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Robert Nardone Robert Nardone