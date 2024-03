L’INCROYABLE DESTIN DE JEAN DUPONT – L’INCROYABLE DESTIN DE JEAN DUPONT THEATRE DE JEANNE Nantes, dimanche 1 décembre 2024.

L’INCROYABLE DESTIN DE JEAN DUPONTComédie dramatique/Drame comique écrit(e) et mis(e) en scène par Romain Juillard, avec Aurélie Colin ou Lydie Muller, Florence Fakhimi, Arnaud Schmitt et Julien Kirsche ou Romain JuillardComédie dramatique ou drame comique : tel est le fil tendu sur lequel balance l’histoire d’un homme ordinaire qui voit sa vie bouleversée le jour où il gagne au loto.4 comédiens, 30 personnages et une réflexion libre et profonde posée avec humour.Dans une vie rangée, simple et sans artifice, Jean Dupont se plait à rêver d’argent en abondance. Il ne déroge jamais à son rituel du loto dans lequel il place son bonheur, ses espoirs et sa délivrance. Mais si ce fantasme se réalise, que restera-t-il de cet homme ordinaire, de ses principes et de ses valeurs ?Eh bien, un beau jour, ça arrive ! Et Jean est propulsé dans une dangereuse insouciance. Il s’engouffre alors dans une nouvelle vie qui lui fera côtoyer le meilleur et le pire, et sera balloté entre les nouveaux amis et le vrai entourage.Cet incroyable destin va opposer la raison et la passion pour offrir des situations drôles et surprenantes à un Jean Dupont démuni.Vous avez aimé Arnaud Schmitt dans le rôle du principal du « Malade imaginaire en la majeur » : vous allez adorer voir son talent et celui de ses merveilleux camarades aux rôles polymorphes exploser dans « l’incroyable destin de Jean Dupont ».

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-12-01 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44