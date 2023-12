Le Village des Recruteurs de Lille 2024 CCI de Lille Lille, 22 mai 2024, Lille.

Le Village des Recruteurs de Lille 2024 CCI de Lille Lille Mercredi 22 mai 2024, 09h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-22 09:30

Fin : 2024-05-22 17:00

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Mercredi 22 mai 2024, 09h30 1

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région avec plus de 1200 offres d’emploi et 300 offres de formation à pourvoir

Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de :

1. Repérer les offres qui vous correspondent sur le Job Board sur le site www.levillagedesrecruteurs.fr ‍

2. Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires

3. Vous rendre mercredi 22 mai 2024, à la CCI / Palais de la Bourse de Lille pour rencontrer votre futur employeur !

Les infos pratiques :

22 mai 2024

⏲ 9h30 – 17h

Lille – CCI / Palais de la bourse

✅ Entrée gratuite & accessible à tous pour les candidats

✔ Un évènement organisé par Aglaé Events

CCI de Lille Place du Théâtre, 59000 Lille Lille-Centre Lille Nord