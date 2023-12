Concours complet d’équitation Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

La Celle-Condé Concours complet d’équitation Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 16 juin 2024, La Celle-Condé. La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16 Concours complet d’équitation organisé par Berry Attelage..

Concours complet d’équitation organisé par Berry Attelage.

Concours organisé par Berry Attelage. Epreuves Cycles Libres (jeunes chevaux), formation, amateur, club, poneys.

Programme à venir. .

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par OT LIGNIERES Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Code postal 18160 Lieu Lieu-dit Les Amourettes Adresse Lieu-dit Les Amourettes Ville La Celle-Condé Departement Cher Lieu Ville Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Latitude 46.76958 Longitude 2.17088 latitude longitude 46.76958;2.17088

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/