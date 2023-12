Fête du Pain à Lafontade Gourdon Lieu dit La Fontade Gourdon, 15 août 2024, Gourdon.

Gourdon Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 07:00:00

fin : 2024-08-15 00:00:00

La tradition et le terroir à l’Honneur ! À la découverte de nos vieux fours à pain !.

Animation par « Anim’Art » la journée

Bal soirée avec le groupe « TTC »

7h Vide Grenier

8h Vente du pain

Marché des producteurs

Démonstration cuisson aux fours du village

Animations gratuites pour les enfants

Restauration sur place midi et soir

Repas Quercynois le soir

Lieu dit La Fontade

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Gourdon