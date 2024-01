Châteaux en Fête – Château de la Combe Lieu-dit La Combe Mareuil en Périgord, samedi 13 avril 2024.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

SALON DE THE AU CHATEAU

Nous seront heureux de vous accueillir pour faire une halte gourmande au cours de votre promenade à travers les châteaux de la vallée de la Nizonne.

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Réservation non requise

Thé, café et jus de fruits à votre disposition ainsi qu’une sélection de friandises maison.

Lieu-dit La Combe

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



