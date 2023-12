Rando mensuelle des Sentiers du Perche Lieu-dit La Borde Arcisses Catégories d’Évènement: Arcisses

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28 La randonnée mensuelle des Sentiers du Perche démarre au plan d’eau de la Borde de Margon à 9h00.

C’est parti pour 14 km dans la bonne humeur à travers les beaux paysages du Perche !!

Vide ta tête, utilise tes gambettes :D.

Lieu-dit La Borde

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27

