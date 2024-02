Exposition L’Agentivité, la Main, le Labor Châteaudun, samedi 4 mai 2024.

Du 4 mai au 2 juin au château de Châteaudun découvrez l’exposition « L’Agentivité, la Main, le Labor »

Cette exposition met en lumière l’œuvre graphique du plasticien François Réau sous le commissariat d’Agnès Callu, historienne.

Leur projet se situe aux sources de la performance athlétique et à l’arête de la main qui court sur le papier blanc , se saisissant des imaginaires de la Culture antique et serrant le concept de LABOR le travail et l’effort.7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-06-02 13:00:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

