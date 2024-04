L’Homme Armé, une messe pour la paix de Karl Jenkins Conservatoire de Nantes Nantes, samedi 8 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-08 18:00 – 19:30

Concert exceptionnel, 200 chanteurs et musiciens, La Schola Cantorum de Nantes, Le choeur de l’école de musique Sud Estuaire, Le Symphonique des Bords de Loire, L’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire, Sous la direction de Thierry Bréhu, interprètent l’HOMME ARMÉ, UNE MESSE POUR LA PAIX de Karl JENKINS. Mélodie profane très populaire datant de la Renaissance, et souvent utilisée depuis pour mettre en musique les textes composant l’ordinaire de la messe latine, « L’Homme armé » est une chanson française ayant donné son nom à plus de quarante messes et notamment à celle du compositeur gallois Karl Jenkins. « L’homme armé, une messe pour la Paix », composée en 1999, était initialement dédiée aux victimes de la crise du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour l’avenir. C’est une ode à la paix. Cette œuvre atteint l’universalité par un choix de textes de diverses époques, de divers pays et de diverses religions, notamment de Rudyard Kipling, d’Alfred Lord Tennyson ou encore d’un survivant d’Hiroshima.

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

