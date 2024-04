L’histoire secréte du château de Colombieres en 1944 Colombières, lundi 1 juillet 2024.

L’histoire secréte du château de Colombieres en 1944 Colombières Calvados

Vendredi

Exposition retraçant l’histoire secrète du château de Colombieres en 1944.

le 10 juin 1944 un service spécial de l’armée Américaine avait établi son QG au château et s’appelait « Les Ritchie Boys ». Ce régiment secret, constitué de juifs allemands émigrés aux USA, avait pour mission d’interroger les prisonniers allemands et fabriquer des tracts envoyés sur le front allemand. Cette première exposition retrace, avec des document et objets d’époque, leurs missions au château de Colombieres.

Exposition retraçant l’histoire secrète du château de Colombieres en 1944.

le 10 juin 1944 un service spécial de l’armée Américaine avait établi son QG au château et s’appelait « Les Ritchie Boys ». Ce régiment secret, constitué de juifs allemands émigrés aux USA, avait pour mission d’interroger les prisonniers allemands et fabriquer des tracts envoyés sur le front allemand. Cette première exposition retrace, avec des document et objets d’époque, leurs missions au château de Colombieres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

Château

Colombières 14710 Calvados Normandie jean-marc.giret90@orange.fr

L’événement L’histoire secréte du château de Colombieres en 1944 Colombières a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Isigny-Omaha