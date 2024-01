ZAZIE L’HERMIONE Saint-Brieuc Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc ZAZIE L’HERMIONE Saint-Brieuc, 29 mai 2024, Saint-Brieuc. « Après sa tournée de Zéniths pour le « ZAZIE AIR TOUR », Zazie nous présente un spectacle plus intimiste lors de cette tournée 2024. Le « NOUVEL AIR TOUR » s’envole, accompagné de l’album AIR qui sortira au mois de novembre. »

Tarif : 25.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00 Réservez votre billet ici L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Brieuc Autres Code postal 22000 Lieu L'HERMIONE Adresse RUE PIERRE DE COUBERTIN Ville Saint-Brieuc Departement 22 Lieu Ville L'HERMIONE Saint-Brieuc Latitude 48.499943 Longitude -2.763973 latitude longitude 48.499943;-2.763973

