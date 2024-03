L’étalagisme, une profession publicitaire de l’entre-deux-guerres Bibliothèque Forney Paris, mardi 4 juin 2024.

Le mardi 04 juin 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

une conférence à l’occasion de l’exposition « Paris, 1924, la publicité dans la ville » du 28 mai au 28 septembre à la bibliothèque Forney

Une histoire des devantures de magasins parisiens dans les années trente et de l’industrie étalagiste au croisement de l’histoire de l’art et de celle des pratiques marchandes avec Camille Napolitano.

L’étalagisme constitue un nouveau milieu

professionnel entre les deux guerres. Le

métier relève non seulement de la vente, de la publicité et de sa psychologie,

mais aussi de l’art et de la recherche de beauté dans la rue. En tant que nouvel

art urbain, il intègre les salons et expositions artistiques de la capitale et

fait, peu à peu, partie intégrante des plans de campagne de grands magasins et

de commerces divers autrefois

frileux à l’égard de la publicité.

Découvrons les dynamiques

d’émergence de l’étalagisme, l’organisation de ce métier, les rapports de la devanture et de l’affiche, la typologie

spécifique de l’étalage-publicitaire alors développée, et les moyens

de l’étalagiste (accessoires, mannequins, éclairage, mise en scène, etc.)

pour valoriser des marchandises en vitrine. Plus généralement, Camille Napolitano replace l’étalagisme dans l’histoire publicitaire, artistique et urbaine du Paris de

l’entre-deux-guerres.

Camille Napolitano est historienne de l’art. Diplômée de l’École du Louvre et de

l’École pratique des hautes études, elle achève sa thèse de

doctorat sur l’art de la devanture de magasin et l’industrie étalagiste

à Paris pendant l’entre-deux-guerres. Elle enseigne à

l’université de Haute-Alsace et est chercheuse associée à la

Bibliothèque nationale de France. Elle est aussi secrétaire de publication de

la revue Profils de l’Association d’histoire de l’architecture.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

DR portfolio G Henriot Nouvelles devantures.et agencements de magasin Charles Moreau ed. 1924, pl.5