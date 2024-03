L’Essentiel en fête au Plessis Rue du Plessis Yzeure, vendredi 31 mai 2024.

L’Essentiel en fête au Plessis Rue du Plessis Yzeure Allier

Venez faire la fête en musique et en dansant avec L’Essentiel et ses partenaires. Buvette et restauration sur place.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 17:00:00

fin : 2024-05-31 22:30:00

Rue du Plessis Le Plessis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes communication@ville-yzeure.com

L’événement L’Essentiel en fête au Plessis Yzeure a été mis à jour le 2024-03-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région