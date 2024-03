Lesneven S’emmêle Les histoires de poche de Molly Biquette Lesneven, samedi 20 avril 2024.

Lesneven S’emmêle Les histoires de poche de Molly Biquette Lesneven Finistère

Théâtre de marionnettes

À partir de 3 ans

Les histoires de poche de Molly Biquette sont trois histoires courtes qui interrogent la relation entre le/la marionnettiste et sa marionnette, à travers les questions philosophiques que se pose une vieille chèvre.

Molly s’adresse aux tout-petits à partir de 3 ans, et réfléchit au monde qui l’entoure avec la complicité et la malice de son créateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:30:00

fin : 2024-04-20 16:10:00

L’Atelier

Lesneven 29260 Finistère Bretagne culture@lesneven.bzh

L’événement Lesneven S’emmêle Les histoires de poche de Molly Biquette Lesneven a été mis à jour le 2024-02-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne