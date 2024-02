LES VILAINES LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris, jeudi 18 avril 2024.

Un petit bijou de comédie musicale qui évoque le monde des grandes revues parisiennes et de leurs coulisses.Si tout le monde connait de loin le monde voluptueux des cabarets mythiques parisiens, vous ne pourrez jamais soupçonner ce qui s’y passe dans les coulisses. Le trio des Vilaines vous conduit avec humour, poésie et une pointe de féminisme dans cet univers chatoyant. Les textes d’Elsa et Guy Bontempelli sont remarquables d’efficacité servis par trois comédiennes-chanteuses attachantes et pleines de talent. Le faste des costumes et la beauté des interprètes ne gâchent rien à l’affaire. Un spectacle de Guy et Elsa Bontempelliavec Lucille Nemoz, Margaux Heller, Natalia PujszoMise en scène Elsa Bontempelli

Tarif : 30.60 – 46.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 19:00

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75