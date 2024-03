Les Tantalides – Damien Gabriac Théâtre du Cercle Rennes, jeudi 23 mai 2024.

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures 21 – 23 mai 1

http://www.theatreducercle.com

Du 2024-05-21 20:00 au 2024-05-23 22:00.

Les Dieux et Déesses de l’Olympe sont tout-puissants·es mais ielles s’ennuient… Leur principale préoccupation ? Décider quel humain sera leur échanson. qui leur servira le nectar et l’ambroisie. Tantale fut donc d’abord choisi pour leur servir le nectar et l’ambroisie, puis son fils Pélops , roi de Lydie, puis son fils Pelops, lorsque son père aura décidé d’essayer de ruser les Dieux et fut punit d’un supplice éternel.

Pelops, est à son tour renvoyé de l’Olympe et de son poste d’échanson pour avoir été un peu trop… humain ? Le héros se retrouve exilé dans le désert, d’où il partira pour conquérir son destin royal, ou peut-être pas, ce sera selon l’humeur des dieux capricieux…

Dans son périple Pelops croisera des nymphes déjantées, un coach fidèle, une troupe de théâtre douteuse, un peuple soumis mais qui pourrait se rebeller, une princesse politicienne et un hippobote en mal d’amour….

Mise en scène Flora Diguet et Mikaël Bernard Création lumières Antoine Travert Avec Luc, Claire, Sophie, Levenez, Camille, Ismaël, Kevin, Aurélien, Tristan, Richard, Yann, Téophile

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0299275303