LES SPORTIVES, UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT ? Médiathèque Le Phénix Colombelles, vendredi 26 avril 2024.

LES SPORTIVES, UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT ? Médiathèque Le Phénix Colombelles Calvados

AVEC JULIE GAUCHER ET JULIEN LEGALLE partageront avec vous leur expertise en matière d’histoire du sport au féminin. Il s’agira d’envisager comment le sport au féminin s’est développé mais aussi les obstacles que les sportives et les dirigeantes du mouvement sportif ont pu rencontrer. Enfin, ils vous présenteront leur collection intitulée Les engagements aux éditions Les Sportives, qui cherche à éclairer les récents débats de l’actualité, mettant les sportives au centre de la réflexion.

Public: Ados-adultes

AVEC JULIE GAUCHER ET JULIEN LEGALLE partageront avec vous leur expertise en matière d’histoire du sport au féminin. Il s’agira d’envisager comment le sport au féminin s’est développé mais aussi les obstacles que les sportives et les dirigeantes du mouvement sportif ont pu rencontrer. Enfin, ils vous présenteront leur collection intitulée Les engagements aux éditions Les Sportives, qui cherche à éclairer les récents débats de l’actualité, mettant les sportives au centre de la réflexion.

Public: Ados-adultes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie mediatheque@colombelles.fr

L’événement LES SPORTIVES, UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENT ? Colombelles a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer