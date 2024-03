Les secrets de la forêt Saint-Péver, jeudi 25 avril 2024.

Les secrets de la forêt Saint-Péver Côtes-d’Armor

Suivez les traces des animaux et apprenez à connaître les plantes et les arbres avec Jakez de l’asso-ciation War Dro an Nature. Sur inscription. Gratuit pour les de 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

Forêt d’Avaugour Bois-Meur

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne contact@falaisesdarmor.com

L’événement Les secrets de la forêt Saint-Péver a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme Falaises d’Armor