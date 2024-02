LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons, jeudi 4 avril 2024.

LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons Aisne

Un jalon complémentaire exceptionnel du cycle Schumann de cette saison, entièrement consacré à

Johannes Brahms, l’ami intime de Robert et Clara.

Trois grands moments sur les cimes du romantisme, autour du puissant quintette pour piano et cordes,

version finale de la sonate pour deux pianos ouvrant ici ce concert en trois parties.

Un parcours original passant par le premier sextuor à cordes qui faisait l’admiration de Clara Schumann,

sous l’impulsion de Pierre Fouchenneret, le violoniste du Quatuor Strada, partageant la scène avec des

artistes enseignant dans les conservatoires et écoles de musique de l’Aisne.

Violon

Pierre Fouchenneret

Violons

France-Pascale Chevalier,

Patricia Bonnefoy

Altos

Christel Arrachart, Philippe

Laugier,Maxime Perreau

Violoncelles

Frédérique Aronica, Martin Barral,

Lynda Talla

Piano

Kyung Sun Yoo

Duo de piano

Eleonora Spina, Michele Benignetti

Programme

Johannes Brahms

Sonate pour deux pianos op.34b

Sextuor à cordes n°1 op.18

Quintette pour piano et cordes

en fa mineur op.343 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04

Parc Gouraud 9 allée Claude Debussy

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France cmd@agglo-soissonnais.com

L’événement LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons a été mis à jour le 2024-02-08 par SIM Hauts-de-France CA GrandSoissons