Les Samedis Biodiversité ACTE 3 CPIE Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 16 novembre 2024.

ATTENTION réservé aux adhérents uniquement s’étant inscrits aux 3 actes.

Voici un programme en 3 actes pour vous aider à agir en faveur de la biodiversité dans vos propres jardins.

Pour ce dernier acte de l’année, nous allons pratiquer le plessage ! Répertorié au Patrimoine Culturel Immatériel de France, ce savoir-faire technique et ancestral nous permet de créer des clôtures vivantes, tout à la fois refuge pour la biodiversité et très esthétique. Elles sont aussi un moyen durable et productif de revégétaliser nos paysages avec nos essences locales. Un beau geste pour favoriser la vie sauvage et oublier grillages et barbelés …

Rendez-vous à 10h au CPIE à St-Martin-de-Seignanx. Prévoir la journée avec votre pique-nique (fin prévue à 17H). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 10:00:00

fin : 2024-11-16 17:00:00

CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine cpieseignanxadour@gmail.com

