Les Sacqueboutiers Théâtre du Capitole Toulouse

Les Sacqueboutiers On ne présente plus les Sacqueboutiers : le célèbre ensemble de cuivres anciens de Toulouse est un fidèle compagnon de route du Capitole. Samedi 24 mai 2025, 16h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 30€

Début : 2025-05-24T16:00:00+02:00 – 2025-05-24T17:30:00+02:00

Son excellence et son inventivité sans cesse renouvelée nous ont valu d’inoubliables soirées autour du répertoire renaissant et baroque, mais aussi des musiques du monde ou du jazz. Avec ce programme Monteverdi, les Sacqueboutiers reviennent au génie absolu du premier baroque italien, celui qui a porté la musique dramatique, à peine créée, à son apogée. Extraits des somptueux Livres VII et VIII de Madrigaux, le ballet pastoral Tircis et Cloris, le monologue intensément théâtral de la Lettre amoureuse et le bouleversant Combat de Tancrède et Clorinde, entre madrigal et opéra miniature, nous élèvent à des sommets de passion et de poésie.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

Paolo Finoglia, Tancrède affronte Clorinde, Palazzo Acquaviva, Conversano, vers 1640-45. © DR