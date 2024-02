LES RITALS THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, vendredi 26 avril 2024.

Les Ritals de François Cavanna, ce sont les Italiens venus en France pour travailler. Fils d’un maçon italien et d’une femme de ménage française, Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains à Nogentsur-Marne, le cinéma, les fugues, les filles, l’amour des livres. Il se souvient de sa mère qui ne montrait pas ses sentiments. De sa petite main d’enfant dans celle de son papa, pleine de crevasses et de chatterton. En se souvenant de son enfance, Cavanna nous rappelle la nôtre. Il nous rappelle aussi que l’étranger change souvent de nationalité et que c’est toujours la même histoire. Les Ritals c’est aussi l’hommage d’un fils à son père.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82