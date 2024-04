Les rendez-vous enfants l’atelier 5/12 Centre d’Art Georges et Claude Pompidou, MAGCP Cajarc, jeudi 11 avril 2024.

Les rendez-vous enfants l’atelier 5/12 Centre d’Art Georges et Claude Pompidou, MAGCP Cajarc Lot

C’est le rendez-vous des enfants curieux et créatifs. À chaque période de vacances, ils découvrent une nouvelle exposition et expérimentent une technique inédite. Pour ces vacances, les enfants plongent dans l’univers de la Géorgie par une visite ludique et interactive puis, en atelier, ils réalisent un photomontage à partir des images d’œuvres. Cette composition, ils viennent ensuite la colorer, la modifier, la texturer pour jouer d’effets de transparence et de superposition et révéler leur propre vision de la Géorgie.

de 5 à 12 ans

7€ / enfant

sur réservation reservation@magcp.fr / 05 65 40 78 19 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-04-11 12:00:00

Centre d’Art Georges et Claude Pompidou, MAGCP 134 avenue Germain Canet

Cajarc 46160 Lot Occitanie reservation@magcp.fr

L’événement Les rendez-vous enfants l’atelier 5/12 Cajarc a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Figeac