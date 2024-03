LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI Oupia, vendredi 19 avril 2024.

Retrouvez les produits qui vont egayer vos tables et regaler vos papilles :

les légumes de saison du Jardin de la Bourrache

les plats et desserts à emporter de Maria et Georges.

Nénette vous offrira quant à elle de decouvrir les produits de la Manade de Tournebelle et les fromages de la Bergerie des Amandiers

Sans oublier le camion de Stéphanie Volailles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

Place de l’église

Oupia 34210 Hérault Occitanie

