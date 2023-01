Les rendez-vous des patrimoines – Conférence « Pau et ses théâtres » Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Les rendez-vous des patrimoines – Conférence « Pau et ses théâtres » Pau, 24 février 2023, Pau . Les rendez-vous des patrimoines – Conférence « Pau et ses théâtres » 19 Avenue Gaston Lacoste Usine des Tramways Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 A Pau, le théâtre des Lumières fait sa révolution… et on en parle ! Avant 1789, qu’ont les Palois ? La salle de la Comédie ne suffit plus. Ils veulent un théâtre moderne. La mode « à la Française » est dépassée, place « à l’Italienne » ! M. Alain Munoz nous entraine dans l’histoire des théâtres à Pau.

