humour : Fouad Reeves 70 Rue des Augustins Bayonne, 9 mai 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:30:00

fin : 2024-05-09

Après GOODBYE WALL STREET, Fouad Reeves présente son nouveau One Man Show. Il était Trader et il a tout plaqué pour réaliser son rêve d’enfant : devenir comédien. Vous l’aurez compris, on est très très haut sur l’échelle de la connerie !

Entre Stand up et seul en scène, et impros avec le public, Fouad Reeves nous raconte des situations hilarantes où chacun pourra se retrouver : les collègues de bureau, le couple, la famille… et bien sûr, nos rêves d’enfants.

Plus qu’un humoriste, un comédien aussi bien à l’aise debout avec son micro que dans l’interprétation de ses 12 personnages.

Un spectacle unique et un artiste complet pour plus d’une heure de bonheur dans ce monde de brutes : Dynamique et divertissant..

70 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



