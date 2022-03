Les rapaces de Murat Ferrière-Larçon Ferrière-Larçon Catégories d’évènement: Ferrière-Larçon

Ferrière-Larçon Indre-et-Loire Le Sud Touraine est un lieu riche en rapaces : circaète Jean-le-Blanc, bondrée apivore, faucon hobereau sont présents à la belle saison. La fin août est la période idéale pour observer d’autres espèces en route vers l’Afrique comme le busard des roseaux ou la très rare cigogne noire.

L’Eperon-Murat est un point culminant, site idéal pour observer les rapaces de loin et tenter de les identifier.

Places limitées à 20 personnes, réservation au 02 47 51 81 84.

Rendez-vous à 10h00 sur le parking de l’église de Ferrière-Larçon.

