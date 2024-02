Les Puces de La Voulte Place Camille Debard La Voulte-sur-Rhône, dimanche 25 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-25 06:00

Fin : 2024-11-24 18:00

Marché aux puces mensuel le 4éme dimanche du mois toute l’année sur les deux places centrales de la ville. Jusqu’à 160 exposants professionnels et particuliers s’y retrouvent à partir de 6h00 25 février – 24 novembre, les dimanches 1

Visiteurs : Entrée Libre

Buvette, toilettes et commerces à proximité

Food trucks aux beaux jours

Nombreux parking mais, attention aux PV de stationnement hors cases !

Sortie autoroute A7 Loriol

Exposants : Accueil à partir de 5h30, déballage à partir de 6h00

Tarif;14€ l’emplacement de 5m, supplément au-delà.

Abonnement professionnels de la brocante à l’année à partir de 120€

Ventes de neuf ou reconditionné, d’alimentaire, d’animaux, de plantes et d’armes interdits

Par respect du voisinage et des législations déballage à partir de 6h00.

Place Camille Debard Place Camille Debard – La Voulte sur Rhône – Ardéche La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche