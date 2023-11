FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE FRANCE « MOUSQUETAIRES SOUS LOUIS XIII » Les Prés de la Smagne Sainte-Hermine, 2 août 2024, Sainte-Hermine.

Sainte-Hermine,Vendée

Le Festival de l’Histoire de France aura pour thème Mousquetaires sous Louis XIII, du mythe à la réalité..

2024-08-02 fin : 2024-08-02 23:00:00. .

Les Prés de la Smagne

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire



The theme of the Festival de l’Histoire de France is Mousquetaires sous Louis XIII, du mythe à la réalité.

El tema del Festival de l’Histoire de France será Los mosqueteros bajo Luis XIII, del mito a la realidad.

Das Festival de l’Histoire de France steht unter dem Motto Mousquetaires sous Louis XIII, du mythe à la réalité (Musketiere unter Ludwig XIII., vom Mythos zur Realität).

