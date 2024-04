Les Nocturnes d’Orion Saint-Julien-Chapteuil, jeudi 22 août 2024.

Les Nocturnes d’Orion Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Les nocturnes d’Orion à l’Observatoire du Betz Allée des planètes, visite et découverte de l’observatoire et des instruments. Conférences. Observation du ciel à l’œil nu, guidé au laser, et avec les lunettes et télescopes.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 20:00:00

fin : 2024-08-22

Observatoire du Betz

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes orionetnous@gmail.com

L’événement Les Nocturnes d’Orion Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal