Les Musicaves 2024 Domaine Thénard Givry, mercredi 26 juin 2024.

Les Musicaves 2024 Domaine Thénard Givry Saône-et-Loire

Depuis plus de 25 ans, Les Musicaves est l’un des festivals les plus emblématiques de la région, mettant en avant la richesse de l’appellation viticole de Givry à travers un expérience unique alliant musique, vin et gastronomie.

Cette nouvelle édition est à l’image de la diversité culturelle du monde, avec une sélection pointue d’artistes talentueux qui promettent de faire vibrer les festivaliers.

Mais Les Musicaves, c’est bien plus qu’un festival de musique. C’est une expérience sensorielle complète, où les festivaliers pourront découvrir les richesses de notre terroir à travers des dégustations de vins de l’appellation Givry et de produits locaux. En plus de la programmation musicale, les festivaliers pourront profiter d’un concert de classique pour une clôture exceptionnelle.

Les Musicaves est l’événement incontournable pour les amateurs de musique, de vin et de gastronomie, offrant des moments inoubliables de plaisirs partagés dans un cadre idyllique et convivial. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26

fin : 2024-06-30

Domaine Thénard 7, rue de l’Hôtel de Ville

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté communication@festival-les-musicaves.fr

