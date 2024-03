Les Musicales de Soultz récital orgue et voix avec Marc Meisel Soultz-Haut-Rhin, dimanche 28 juillet 2024.

Récital orgue et voix avec Marc Meisel, organiste de l’église évangélique réformée de Reinach (Suisse) et Saskia Salember, mezzo-soprano et violoniste (violon baroque).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 17:30:00

fin : 2024-07-28 19:00:00

Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Les Musicales de Soultz récital orgue et voix avec Marc Meisel Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller