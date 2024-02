Les mômes font leur cinéma La Naissance des Oasis Pontivy, samedi 25 mai 2024.

La séance sera suivie d’un goûter et d’un atelier animé par Sophie de La Mallette de Sophie. Inscriptions pour l’atelier : gaelle.cinerexpontivy@gmail.com

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants le germe de la vie. .

Début : 2024-05-25 16:30:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Zone Saint-Niel

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne gaelle.cinerexpontivy@gmail.com

