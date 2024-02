Les mômes font leur cinéma Contes de printemps Pontivy, samedi 6 avril 2024.

La séance sera suivie d’un goûter et d’un atelier animé par Sophie de La Mallette de Sophie. Inscriptions pour l’atelier : gaelle.cinerexpontivy@gmail.com

Un programme de 4 courts-métrages pour réveiller la nature et les cœurs !

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:30:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Zone Saint-Niel

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne gaelle.cinerexpontivy@gmail.com

