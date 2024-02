Les Ministrings en concert Pontailler-sur-Saône, samedi 18 mai 2024.

Les Ministrings en concert Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or

Les Ministrings du conservatoire de Lausanne se produiront à Pontailler-sur-Saône le Samedi 18 mai !

Investi d’expression, de mouvement, d’improvisation et de créativité, le spectacle est haut en couleur,

joyeux et singulier.

Les enfants s’engagent de 7 à 14 ans dans cette démarche exigeante et originale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Parc de la mairie

Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@locartium.ch

