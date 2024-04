Les Mercredis Musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux #4 Gennes-Val-de-Loire, mercredi 14 août 2024.

Les Mercredis Musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux #4 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Les Mercredis Musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux, ce sont des concerts de musique de chambre avec piano et instruments à cordes qui vous sont proposés en juillet/août.

Au programme de ce quatrième et dernier concert de la saison

Sonate flûtes/piano avec Anastasie Lefebvre de Rieux (flûtes traversières en do et en sol) et Laurent Bourreau (piano).

Programme autour de la nuit. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:00:00

fin : 2024-08-14

Près du hameau de Saint-Pierre-en-Vaux

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire musicales.sgd7v@orange.fr

