Les Mercredis Magiques de la Forteresse de Thil Forteresse de Thil Vic-sous-Thil, mercredi 10 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-10 10:00

Fin : 2024-08-28 18:30

https://www.forteresse-de-thil.fr/reserver-les-instants-magiques

Tous les Mercredis de juillet et Août, la Forteresse de Thil (21390 Vic Sous Thil) vous donne rendez-vous avec la Magie en compagnie de Perceval, artiste prestidigitateur professionnel et propriétaire des lieux.

Au programme de ces journées:

Découvrir le plus vieux Château Fort de France,

jouer aux jeux d’origine ou d’inspiration médiévale ,

Découvrir la Magie : aborder les grand principes de la magie sans que celle-ci ne vous soit révélée, résoudre des énigmes magiques et féeriques, c’est laisser vos yeux se faire piéger par les illusions d’optiques

Sillonner les chemins du Petit Monde, ce peuple en féerie installé à la Forteresse et écrire une page de son histoire.

Découvrir le Ministre de la Magie 2023 en résolvant les énigmes proposées: 4 niveaux de 4 à … ans et recevoir son diplôme d’ »Enquêteur de la Magie »

En OPTION :assister aux « Instants MAgiques » en compagnie de Pereval, artiste prestidigitateur professionnel et propriétaire des lieux. Empruntez un mystérieux passage secret et découvrez le THéâtre de l’ILlusion.

Laissez-vous enchanter par les tours de Magie rapprochée de Perceval, ils se déroulent juste à quelques centimètres de vos yeux.

Poursuivez l’aventure par un voyage au sein des 12 royaumes.

Pour des raisons de confort, de qualité du spectacle les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés.

Les Mercredis *de 10h00 à 18h30, la réservation pour l’option est vivement conseillée.

Tarif unique de la visite de base : 8 € à partir de 4 ans

L’option 12 € à partir de 6 ans

Forteresse de Thil VIC-SOUS-THIL chemin de thil Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or