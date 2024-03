Les Médiévales de Belvès Pays de Belvès, samedi 10 août 2024.

Les Médiévales de Belvès Pays de Belvès Dordogne

A partir de 19 h: concerts musicaux avec Turba Musica et Les Compagnons du Gras Jambon (groupe Toulousain tournant en Europe) puis Spectcle de Feu à 22H/23H. Le tout est GRATUIT!!!

Buvette et Restauration sur place

Dimanche 11/08 de 10H à 19H:

Animations en continu déambulations musicales (Turba musica et Compagnons Gras Jambon)- Camp d’armes et animations (Sancte Solari)- Ateliers interactifs (La herpaille) Saltimbanques, Jonglerie et Scénettes (Comme Des Gosses) Echassiers (Moriquendi) Jeux médiévaux (Les compagnons du Chêne Ardent) Marché des artisans – .

Le Bourg

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

