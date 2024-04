Les Marchés du Manoir Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, mercredi 10 juillet 2024.

Les Marchés du Manoir Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Chaque mercredi de l’été, à la rencontre des producteurs et artisans locaux cidre, fromage, saucissons, légumes, glaces, et aussi bijoux, chapeaux, livres, objets en bois… NOUVEAU, cette année, animation musicale

Petite restauration sur place Dans la cour du manoir de 14h à 18h Gratuit

Dans la cour du manoir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:00:00

fin : 2024-07-10 18:00:00

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Les Marchés du Manoir Manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Cotentin La Hague