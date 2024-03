LES LUNES DU RAMADAN: EL BESTA Théâtre de l’Œuvre Marseille, samedi 6 avril 2024.

LES LUNES DU RAMADAN: EL BESTA ♫♫♫ Samedi 6 avril, 22h00 Théâtre de l’Œuvre 17,50 / 20,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T22:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T22:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Dans le cadre des Lunes du Ramadan, ne loupez pas El Besta pour un concert sensationnel !

El Besta débarque à Marseille pour un concert inédit à ne surtout pas manquer ! Inspirés par les ambiances des qaadates de l’ouest algérien, le quatuor réincarne en live les grands noms et rythmes du Raï en offrant une représentation acoustique de 2h, une expérience live immersive unique et intimiste. Sofiane, avec sa voix puissante et émotionnelle, incarnant l’âme et l’expression authentique du raï est accompagné de Laredj à l’accordéon, Dadi à la derbouka et d’un bassiste. Issu des nouvelles génération et bien ancré dans notre époque, chantant l’agonie amoureuse, les interdits, la trahison, la fatalité, la passion ou l’ennui, El Besta, entre traditions et modernité, fait du raï un témoignage, à la manière des anciens. Sur les classiques, qu’ils revisitent sans jamais trahir, ils nous emportent de manière intime dans un espace intemporel : La grande époque du Raï.

Avec :

Sofiane | chant

Laredj | accordéon

Dadi | derbouka

Bilal | basse

Ouverture des portes à 21H00

Événement en partenariat avec l’association Cultur’all Massalia.

