Les lundis aux archives à Laon Laon, lundi 27 mai 2024.

Les lundis aux archives à Laon Laon Aisne

Un lundi par mois, un archiviste spécialisé propose un atelier en salle de lecture sur une thématique spécialisée. Il vous accompagne et vous guide personnellement dans vos recherches venez avec votre propre histoire, vos questionnements et nous ferons avec vous les démarches pour identifier et consulter les archives qui y répondent.

Et ce mois-ci, la thématique du mois sera « Approfondir sa généalogie les sources complémentaires à l’état civil. »….

RV aux Archives départementales de l’Aisne entre 9h et 17h ! (réservation obligatoire) 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 09:00:00

fin : 2024-05-27 17:00:00

Rue William-Henry Waddington

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

L’événement Les lundis aux archives à Laon Laon a été mis à jour le 2024-04-08 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon