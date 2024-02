LES LANDES VIVANTES ATELIER DÉCOUVRIR LE THÉ ET SA PRODUCTION Treffieux, samedi 13 juillet 2024.

LES LANDES VIVANTES ATELIER DÉCOUVRIR LE THÉ ET SA PRODUCTION Treffieux Loire-Atlantique

La ferme des Landes Vivantes vous propose de participer à ses ateliers, visites et formations

Atelier Découvrir le thé et sa production

Découvrir l’histoire et les terroirs du thé, ses différentes couleurs, ses conditions de culture et sa transformation.

Tarif 32€

Durée 3h

Niveau débutant

Sur réservation auprès de la ferme Les Landes Vivantes 32 32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-13 17:00:00

Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@leslandesvivantes.fr

L’événement LES LANDES VIVANTES ATELIER DÉCOUVRIR LE THÉ ET SA PRODUCTION Treffieux a été mis à jour le 2024-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire