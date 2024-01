Les Jeux au Collège de France Collège de France Paris, jeudi 8 février 2024.

.Tout public. A partir de -12 ans. Jusqu’à -102 ans. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Au cœur du

Quartier latin, sept tables rondes, libres d’accès et destinées au grand public,

seront organisées du 8 février au 4

juillet 2024 en présence d’un professeur du Collège de France et d’autres chercheurs

et scientifiques. Ces rencontres permettront d’analyser les enjeux du sport et

les valeurs de l’olympisme au miroir de la démographie, la sociologie,

l’histoire, la biologie, l’économie, le droit, la physiologie et la

paléoanthropologie.

Chaque discussion sera conduite par Emmanuel

Laurentin, ambassadeur de la Grande Collecte des archives du sport et

producteur à France Culture.

Organisateurs : Patrick Boucheron, professeur du Collège de France, et Emmanuel

Laurentin, ambassadeur de la Grande Collecte des archives du sport et

producteur à France Culture.

Cet événement est organisé en partenariat avec France Culture, et avec le

soutien de la RATP, de la Ville de Paris, d’ARTE et du label « Olympiade

culturelle » de Paris 2024.

Entrée libre et

gratuite, sans réservation.

Programme

Chaque table

ronde débutera à 19h30 et durera une heure.

8 février – Sport

et migrations

François Héran, professeur du Collège de

France, titulaire de la chaire Migrations et sociétés

France, titulaire de la chaire Migrations et sociétés Paul Dietschy, professeur d’histoire

contemporaine à l’université de Franche-Comté, membre du Centre Lucien Febvre,

directeur de la revue Football(s). Histoire, Culture, Économie, Société

Patrick Mignon, sociologue et ancien responsable du laboratoire de sociologie de l'INSEP

21 mars – La célébrité des sportifs

Antoine Lilti, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle

Manuel Schotté, professeur à l’université de Lille, sociologue du sport

25 avril – Écrire l’histoire du sport et des

Jeux olympiques

Patrick Boucheron, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle

Emmanuel Laurentin, historien, ambassadeur de la Grande Collecte des archives du sport et producteur à France Culture

Julien Sorez, maître de conférences à l’UFR Staps de l’Université Paris Nanterre, spécialiste de l’histoire sociale du sport en France

2 mai – Biologie de la performance

sportive

Sonia Garel, professeure du Collège de

France, titulaire de la chaire Neurobiologie et immunité

France, titulaire de la chaire Neurobiologie et immunité Claire Thomas-Junius, professeur à

l’Université d’Evry Paris-Saclay, directrice du Laboratoire de biologie

de l’exercice pour la performance et la santé

23 mai – Concours anciens, jeux modernes :

quel rapport ?

Vinciane

Pirenne-Delforge, professeure du Collège de France, titulaire de la chaire Religion,

histoire et société dans le monde grec antique

Christina Mitsopoulou, enseignante à l'université de Thessalie, chercheure associée à l'École française d'Athènes et co-commissaire de l'exposition du Louvre « L'Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique »

13 juin – Le sport à la croisée du droit et

de l’économie

Laurence Boisson de Chazournes,

professeure de droit international à l’Université de Genève, professeure

invitée au Collège de France en 2022-2023, arbitre auprès du Tribunal Arbitral

du Sport (TAS)

Pierre Rondeau, professeur d'économie à la Sports Management School, directeur de l'Observatoire du sport (Fondation Jean Jaurès)

4 juillet – De la paléoanthropologie à la

physiologie du mouvement

Jean-Jacques Hublin, professeur du

Collège de France, titulaire de la chaire Paléoanthropologie

Alain Berthoz, professeur émérite du Collège de France, titulaire de la chaire Physiologie de la perception et de l'action (1993-2010)

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

Contact : https://www.facebook.com/College.de.France https://www.facebook.com/College.de.France https://www.college-de-france.fr/fr/jeux-2024

Collège de France d’après Etienne-Jules Marey « Saut en longueur précédé d’une course »